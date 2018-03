Mortos na Bolívia podem ser brasileiros Seis corpos enterrados em uma vala na área rural do município de San Matias, na Bolívia, a 15 km da fronteira com Mato Grosso, foram encontrados anteontem por policiais bolivianos e brasileiros. A Polícia Federal de Mato Grosso só abrirá inquérito se for confirmado que os mortos são brasileiros. No dia 7, uma denúncia dizia que sete usuários de droga haviam sido mortos na região. As buscas começaram no dia 11 e um corpo foi localizado.