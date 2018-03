Mortos pela tragédia das chuvas na Região Serrana do Rio já são 844

RIO - O número de mortos por causa das fortes chuvas que há duas semanas castigaram a Região Serrana do Rio de Janeiro subiu para 844, segundo o último boletim da Polícia Civil do estado.

As inundações e os deslizamentos, de acordo com os números divulgados pela Agência Brasil, deixaram 408 mortos em Nova Friburgo, 343 em Teresópolis, 67 em Petrópolis, 21 em Sumidouro, quatro em São José do Vale do Rio Preto e um em Bom Jardim.

A Força Aérea Brasileira (FAB), acrescentou a informação, anunciou que realizará voos de apoio às equipes de socorro no sábado e na próxima terça-feira com o transporte de doações do sul do país, coordenada desde Canoas, no Rio Grande do Sul, e da Amazônia, proveniente de Manaus.

O Ministério Público do Rio de Janeiro considera que 449 pessoas estão desaparecidas.

Já a Secretaria de Saúde do estado, com dados da Defesa Civil, calculou nesta sexta-feira que 8.777 pessoas perderam suas casas e que 20.790 se viram forçadas a abandonar seus lares.