Mostra Judaica reúne filmes inéditos e teatro Depois de seis dias em cartaz na cidade, a Mostra Judaica encerra hoje sua programação. Em sua 13.ª edição, o evento se espalha pelo CineSesc, A Hebraica, Cinemark do Pátio Higienópolis e Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, com filmes inéditos e peças de teatro. Veja a programação completa em www.fcjsp.com.br