Motoboy executado em quermesse na zona Sul O motoboy Éverton Pereira Alves, de 28 anos, foi executado, com tiros na cabeça, às 23h45 de ontem, logo após o termino de uma quermesse, na Rua Gabriel Matteo, no Grajaú, zona Sul da capital paulista. Segundo policiais militares do 27º Batalhão, o crime ocorreu quando os participantes da festa junina, moradores da rua, ainda recolhiam as barracas. Todos correram ao presenciarem o crime, que foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna. Não há testemunhas. O motoboy, que havia participado da festa, já possuía passagem pela polícia por roubo, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de crime de vingança ou acerto de contas.