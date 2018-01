Motoboy mantém mulher refém por 7h Armado com duas facas, o motoboy Nilton César da Cruz, de 27 anos, manteve anteontem refém, por mais de sete horas, a mulher dele, Daniela dos Santos Silva, de 20, na casa onde moram, no Jardim Maria Alice, zona sul de São Paulo. A polícia cercou o imóvel após ser acionada pela mãe do rapaz. Por volta das 23h30, depois de ameaçar matar primeiro Daniela e depois ele mesmo, Nilton resolveu liberar a mulher e se entregou.