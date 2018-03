Motocicletas estréiam faixas preferenciais em São Paulo Os motociclistas têm a partir desta segunda-feira uma faixa preferencial para trafegarem. No início, a faixa exclusiva será implantada nas avenidas Eusébio Matoso, Rebouças e Rua da Consolação. Numa segunda etapa, está previsto a expansão do projeto para a avenida Francisco Morato. O início do funcionamento das faixas aconteceu na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h30, com a presença do presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Roberto Scaringella. Por volta das 8 horas, foi registrado um acidente envolvendo uma motocicleta em uma das avenidas onde foi implantada a Faixa Cidadã. Uma pessoa foi atropelada na avenida Rebouças, próximo à rua Oscar Freire, na pista sentido Centro. A CET não tem informações se o acidente aconteceu na faixa exclusiva para motociclistas. O Projeto Faixa Cidadã tem como objetivo diminuir o número de acidentes com motocicletas que circulam entre as faixas de trânsito e estimular um comportamento cidadão entre motoristas e motociclistas. Atualmente, em São Paulo, a motocicleta produz mais vítimas no trânsito que qualquer outro tipo de veículo. No ano de 2005, a participação das motocicletas na frota do município foi de 10%. O projeto da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que ficará em teste por seis meses, suscita dúvidas em relação a seu objetivo: melhorar a convivência entre carros e motos nas ruas e, com isso, diminuir o número de acidentes. Segundo a CET, 345 motociclistas morreram na capital no ano passado - 22,9% das 1.505 vítimas do trânsito. O total de mortes foi 6% maior que as 1.419 registradas em 2004. Placas devem indicar a chamada Faixa Cidadã, que ficará na pista do meio das avenidas, e outras 13 vão orientar a não-circulação entre as faixas, além de losangos verdes pintados na via a cada 200 metros. Nas próximas semanas a faixa cruzará o Rio Pinheiros e será adotada em toda a Avenida Francisco Morato, até o limite com Taboão da Serra. Dia sem multa Os marronzinhos prometem não multar ninguém nesta segunda-feira em São Paulo. Eles estão em campanha por aumento salarial de 7% e reajuste de vales alimentação e refeição. Eles prometem só orientar ou repreender verbalmente os infratores. Também não multarão nos dias 1º e 9 de agosto. Querem sensibilizar a CET, que deve aumentar a carga horária e diminuir adicionais.