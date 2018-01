Motociclista é morto em tentativa de assalto perto de rodoviária no Rio

RIO - O motociclista Mario Severino de Lima, de 68 anos, foi morto na noite de ontem em uma tentativa de assalto em uma via perto da rodoviária Novo Rio, no centro do Rio. A rodoviária, uma das portas de entrada da capital fluminense, deverá concentrar um grande número de turistas que virão para a Olimpíada na cidade nos próximos dias. O evento esportivo começa no dia 5 de agosto.

O crime ocorreu na via Binário do Porto, à altura da rua Cordeiro da Graça. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta abordaram Lima para roubar a moto. Um deles deu um tiro no peito do proprietário da moto, que foi socorrido e levado ao hospital municipal Souza Aguiar, também no centro da capital fluminense. Lima morreu ao dar entrada na emergência, informou a Polícia Militar.

Ainda segundo informações da PM, as motocicletas da vítima e dos bandidos foram recuperadas e encaminhadas a um pátio. Os criminosos usavam uma moto roubada. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios.

"Foi realizado um amplo trabalho de investigação visando apurar detalhadamente as circunstâncias do crime e sua autoria", disse em nota a Polícia Civil.