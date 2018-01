Motociclista mata homem a tiros Dois homens não identificados foram baleados ontem, por volta das 6h20, quando estavam sentados na calçada da esquina das Ruas Vitória e Guaianases, no bairro Santa Ifigênia, região central de São Paulo. Um dos rapazes, baleado na cabeça, morreu a caminho do hospital e o outro, ferido no abdome, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. Testemunhas relataram à polícia que um motociclista se aproximou dos homens, disparou com uma pistola e fugiu.