Motociclista morre ao bater de frente contra um carro em rodovia do DF

Um motociclista morreu ao bater de frente contra um carro na altura do quilômetro 47 da BR 20, trecho que liga Formosa (GO) a Brasília (DF), na tarde dessa terça-feira,9. O acidente foi filmado por um motorista que trafegava na rodovia.

De acordo com as imagens, o motociclista identificado como José Dimas Ribeiro dos Santos, de 50 anos, seguia em alta velocidade na contramão e bateu de frente com um Fiat Palio.

Com o impacto da batida, o condutor da moto foi lançado a muitos metros de altura e morreu no local. Os ocupantes do veículo ficaram feridos, um com lesões graves e os outras dois com ferimentos leves, e foram socorridos por unidade do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cinco minutos antes do acidente, a central da polícia recebeu denúncias de que o condutor da motocicleta estava embriagado e tinha saído de um restaurante, localizado no Km 57 da BR-020 DF, e seguia em direção à Brasília, na contramão, utilizando a pista com destino à Formosa (GO).

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu enquanto a equipe do posto de Planaltina(DF) se deslocava para acompanhar a denúncia.