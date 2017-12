Motociclista morre atropelado após briga

O motociclista Caio Vinicius Gervásio dos Santos, de 28 anos, morreu atropelado, anteontem à tarde, após uma briga de trânsito na Avenida Francisco Morato, zona oeste de São Paulo. Horas depois, a tragédia familiar quase foi ampliada, na mesma avenida: ao saber da morte do irmão, Igor Gervásio, de 25 anos, capotou seu Fiat Palio quando ia ao encontro dos pais no 34º Distrito Policial (Vila Sônia). O acusado do atropelamento é o motorista particular José Carlos dos Anjos, de 40 anos. A discussão começou, segundo ele, porque a Honda Titan de Santos bateu no retrovisor do seu Toyota Fielder. Quando houve a colisão com o Toyota, ele abriu a janela e xingou Santos - conforme depoimento dado à polícia. Após discussão, o motociclista teria chutado o carro do motorista, se desequilibrado e caído. Com medo de sofrer represálias de outros motociclistas que se aproximavam, o motorista diz que optou por arrancar com o automóvel, sem ver o que se passava. À polícia, ele admitiu que pode ter atropelado o rapaz, mas disse acreditar que Santos foi morto por um ônibus. Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), no entanto, não houve nenhum registro de acidente com qualquer coletivo na área. Santos morreu na hora. Motociclistas passaram a perseguir Anjos e avisaram a polícia. Ele foi encontrado no Colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Policiais encaminharam Anjos ao 34 º DP, onde o caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar), com omissão de socorro. Após pagar fiança de R$ 1.216, o motorista foi liberado. CAPOTAMENTO Igor Gervásio capotou o veículo quando recebeu a notícia da morte do irmão. "Estava em estado de desespero", desabafou. Santos estava desempregado havia dois meses. Solteiro e sem filhos, morava com os pais e o único irmão em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.