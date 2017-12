Motoqueiro morre em acidente na Avenida Jaguaré Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na manhã desta sexta-feira, 30. O acidente aconteceu por volta das 10 horas, na Avenida Jaguaré, próximo à Rua Kenkiti Shimomoto, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Duas faixas de rolamento da via foram interditadas, provocando grande congestionamento na região. Marginal do Tietê Dois caminhões bateram por volta das 8h30 na Marginal do Tietê, na pista sentido Ayrton Senna. Às 10 horas, os veículos permaneciam ocupando a faixa da direita da pista expressa próximo à Ponte do Limão, causando lentidão no local. Às 10 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 84 quilômetros de lentidão, abaixo da média para o horário, que é de 103 quilômetros.