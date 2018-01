Motoqueiros protestam contra reajuste de tarifa em SP Em um dia de manifestações na cidade de São Paulo, a manifestação dos motoqueiros complicava o trânsito na Rua da Consolação, sentido bairro, no começo da tarde desta quinta-feira. Os motoqueiros protestam contra o reajuste da tarifa das cargas frete. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o protesto, que começou por volta das 10h30, os manifestantes continuam ocupando duas das quatro faixas da via, em frente ao prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), onde o congestionamento é de cerca de um quilômetro.