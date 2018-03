Motoqueiros tentam atacar a Guarda Municipal em São Paulo Homens armados e ocupando cinco motos tentaram atacar uma viatura da Guarda Municipal no início da madrugada desta segunda-feira, 24, quando os guardas faziam patrulhamento no Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo, próximo à cidade de Diadema. Quando a viatura parou em um semáforo os motoqueiros atiraram. Para fugir, um dos agentes desviou o carro para dentro de um canteiro e acabou batendo em uma árvore. De acordo com a Guarda Municipal, nenhum dos tiros acertou o carro e não houve feridos. Todos os suspeitos fugiram. Dentro do carro havia três agentes da corporação. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial.