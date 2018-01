Motorista alcoolizado é preso na Via Dutra Um motorista foi preso ontem por dirigir embriagado e provocar um acidente na Via Dutra, em Guarulhos (Grande São Paulo). O acidente ocorreu no km 214 da rodovia. O teste de bafômetro acusou 0,74 g/l de álcool no sangue - o máximo é 0,6 g/l. Ele foi autuado em flagrante, teve a carta de habilitação apreendida e foi encaminhado à Polícia Civil de Guarulhos. Projeto do governo federal pretende tornar crime a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Na Dutra, equipes da Polícia Rodoviária Federal fiscalizaram e autuaram alguns estabelecimentos na beira da estrada que vendiam bebidas alcoólicas ou que não informavam da proibição da venda do produto. Na Fernão Dias, os policiais avisaram previamente os donos de bares e restaurantes, entregando cópias da medida provisória (MP) a cada um deles. Os policiais não cobraram a placa que informava sobre a proibição. Apenas 1 entre os 21 estabelecimentos fiscalizados havia anexado a placa de aviso na entrada, mas nenhum foi flagrado vendendo bebidas alcoólicas. O restaurante Frango Assado, na Fernão Dias, único a pregar a placa informativa sobre a proibição, deixou de vender bebidas desde o dia 27, seis dias antes de a lei entrar em vigor "Não fez muita diferença. Tem cliente que ainda pergunta e pede. Mas nosso público não vem por causa da bebida", disse Edmar Vieira Santos, gerente do restaurante. Santos garantiu que, mesmo se a MP for suspensa, a direção da rede decidiu não vender mais o produto.