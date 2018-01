Motorista atropela 10 em ponto de ônibus de Maceió O motorista Anderson Cleiton Fernandes dos Santos, 30 anos, perdeu o controle do veículo, subiu o meio-fio e atropelou dez pessoas que estavam num ponto de ônibus em Maceió, na noite deste domingo. Duas pessoas morreram na hora e os oito feridos estão em estado grave. O acidente ocorreu em frente ao Shopping Iguatemi, na Avenida Dona Constância. Os mortos são uma criança de 7 anos de idade e a avó, que aguardavam o ônibus para o Benedito Bentes, na periferia de Maceió. Segundo testemunhas, o motorista estava dirigindo embriagado a mais de 120 km por hora quando perdeu o controle da camionete Hilux MUR-8240. Ao tentar ultrapassar um Fiat, ele rodou na pista e atropelou as pessoas na calçada. Além de dirigir em alta velocidade e furar todos os semáforos desde o cruzamento da Avenida Jatiúca, o motorista ainda tentou ultrapassar o Fiat pelo lado direito. Não conseguindo, perdeu o controle do veículo. Pessoas que presenciaram o acidente tentaram linchar o motorista, mas foram impedidos pela polícia. Após o acidente, Anderson foi levado pela para a Delegacia de Plantão, onde ficou preso e vai responder a inquérito policial.