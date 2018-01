Motorista bate recorde de embriaguez ao volante em GO e dirige em ziguezague

GOIÂNIA - Um motorista que transitava em ziguezague em uma Ford Ranger por uma rodovia da região metropolitana de Goiânia acabou rendido por outros condutores, que perceberam que ele estava completamente embriagado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi constatado o maior teor alcoólico de motoristas em estradas federais que cortam Goiás neste ano. O teste do bafômetro revelou um teor alcoólico de 1,34 miligrama de álcool expelido. O condutor foi preso pela PRF.

O flagrante aconteceu no sábado, 15, na BR-060, que liga Goiânia a Goianápolis. O motorista é um operador de máquinas de 59 anos. Outros condutores que trafegavam pela rodovia perceberam o jeito perigoso dele dirigir. Um deles tomou a chave do operador quando ele parou em um pedágio no km 107, próximo de Goianápolis. A PRF foi chamada em seguida.

Após ter sido submetido ao teste de alcoolemia e preso, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes mais próxima, em Anápolis, e pagou fiança de R$ 313, sendo liberado depois. Além da fiança, o motorista foi multado em R$ 2.934 pelo flagrante de embriaguez ao volante.