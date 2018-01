Motorista causa acidente, foge e leva a vítima na carroceria em Uberaba

Um fazendeiro de 71 anos colidiu sua picape Saveiro contra uma moto com dois adolescentes em Uberaba (MG) nessa segunda-feira, 9. Em seguida, ele foi embora sem prestar socorro, mas quando chegou à sua propriedade rural na cidade de Conquista (MG), a mais de 60 quilômetros do local, é que notou que uma das vítimas havia caído dentro da carroceria, onde se encontrava agonizando de dor.

O acidente aconteceu na Avenida Deputado José Marcus Cherém, onde a picape atingiu uma motocicleta Honda Titan ao fazer uma conversão para pegar a BR-050. Segundo a polícia, esse tipo de manobra é proibida no local, que conta inclusive com sinalização. Na moto estavam dois rapazes de 17 anos que retornavam do trabalho.

Após a batida, o carro seguiu seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Somente na propriedade, localizada na chamada Região dos Lagos, zona rural de Conquista, é que o fazendeiro diz ter visto o jovem. Este, por sua vez, alegou não ter avisado o motorista porque não conseguia se mexer e estava com muita dor.

Com o argumento de que tinha muita coisa para resolver em sua propriedade, o motorista pediu ao seu filho - um advogado de 39 anos - que levasse o acidentado de volta a Uberaba. Na cidade ele foi atendido e ficou hospitalizado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro São Benedito, onde já se encontrava o rapaz que o acompanhava na moto.

A motocicleta foi apreendida, assim como a picape envolvida no acidente, com os documentos vencidos. O motorista, que segundo seu filho não é habilitado, foi qualificado e responderá pelo ocorrido.