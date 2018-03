Motorista com carteira vencida atropela e mata

A dona de casa Maria José de Oliveira, de 57 anos, morreu ontem após ser atropelada na frente de casa, no City America, zona oeste de São Paulo. A filha de sua nora, que tem 4 anos e estava com ela, ficou ferida. Segundo a polícia, a motorista, Carmelina Elizabeth Prasnievsky, de 47 anos, dirigia com o exame médico da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencido. O acidente aconteceu por volta das 18h30 de anteontem, na Rua dos Cavaleiros. Carmelina dirigia na companhia do filho, quando, na altura do número 10, perdeu o controle do carro após passar por uma lombada e acelerou - em vez de frear. Com isso, subiu a calçada e atropelou as vítimas. "Foi um acidente horrível", afirmou o filho de Carmelina, Ludwig Prasnievsky, de 24 anos. "Toda a família está muito abalada. A vida acabou aqui." Carmelina e Ludwig ainda prestaram socorro às vítimas e foram até a delegacia. Maria José chegou a ser levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde morreu. A menina foi socorrida no Hospital São Camilo. A família das vítimas não quis comentar o caso. O exame médico da CNH de Carmelina estava vencido desde 28 de maio de 2006. Ela dirigia um Fiat Uno, que está em nome do marido, Fernando Manuel Andrade Martins. O caso foi registrado no 33º DP (Pirituba). A motorista foi indiciada por homicídio culposo (sem intenção de matar). Carmelina responderá ao processo em liberdade e está sujeita a uma pena de seis meses a dois anos de prisão, além da suspensão da CNH ou proibição de dirigir. VAN Ontem pela manhã, o motorista Rivadávia Rodrigues, de 56 anos, morreu enquanto trazia servidores públicos de Marília, no interior do Estado, para a capital. Eles participariam ontem de uma passeata que lembrou o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A van que ele dirigia e um Celta prata bateram no cruzamento das Avenidas Rio Branco e Ipiranga, no centro. Nove dos dez passageiros da van e o motorista do Celta ficaram feridos. O acidente ocorreu às 5h30. O motorista do Celta, José Gomes Ferreira, de 23 anos, seguia pela Ipiranga quando percebeu que a van vinha em sua direção. "O sinal estava verde para mim", reclamou. Com o impacto, os carros rodaram. A van bateu em um poste e tombou. Os feridos foram levados para hospitais e liberados. Por causa da batida, parte das avenidas ficou interditada para o trânsito até 7h40.