Motorista de caminhão que derrubou passarela é transferido sem aviso a delegado

RIO - O motorista do caminhão que bateu em uma passarela na Linha Amarela e deixou quatro mortos e cinco feridos, Luis Fernando Costa, de 30 anos, foi transferido de madrugada do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (zona oeste), para uma clínica particular. O delegado responsável pelo caso, Fábio Asty, disse que não foi avisado sobre a transferência de Costa, que será indiciado por quatro homicídios culposos (sem intenção). Asty conversará com a imprensa na tarde desta quarta-feira, 29.

Até o momento, as hipóteses de investigação são se que Costa falava ao telefone na hora do acidente, se teria levantado a caçamba para esconder a placa do caminhão ou se houve erro mecânico.

O delegado espera ouvir ainda nesta quarta o motorista de ônibus, identificado como Antônio Carlos, que tentou avisar Costa que a caçamba estava levantada. Asty também quer ouvir Costa e as vítimas sobreviventes assim que receberem alta do hospital. A Policia Civil analisa as imagens das câmeras de segurança e aguarda o resultado dos laudos periciais.

Em depoimento não-oficial no hospital, Costa contou ao delegado que trafegava a 85 km/h na pista onde a velocidade máxima é 80 km/h. Ele também revelou que sabia que o horário era proibido para caminhões, que só podem trafegar na via depois das 10h.

Jairo Zenatte, motociclista atingido pela queda da passarela, no Hospital Geral de Bonsucesso, segue em estado grave.