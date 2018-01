Motorista de ônibus envolvido em acidente com 11 mortos em MG é preso

BELO HORIZONTE - O motorista Maurício Antônio Souza, de 51 anos, que conduzia o ônibus envolvido em acidente com 11 mortos no dia 19 de junho, em Salinas (Norte de Minas), foi preso nesta terça-feira, 11, ao se apresentar à delegacia da cidade. As informações são da Polícia Civil do Estado.

Maurício Antônio fugiu no dia do acidente e vinha sendo procurado pela polícia. Além de 11 mortos, 23 pessoas se feriram no acidente. O ônibus conduzido por Maurício Antônio era clandestino. O veículo partiu de São Paulo e seguia para Euclides da Cunha (BA). O acidente ocorreu na BR-251.

A prisão do motorista ocorreu em cumprimento de mandado. A suspeitas da Polícia Rodoviária Federal é de que o condutor do veículo tenha perdido o controle do ônibus. O trecho em que o acidente ocorreu tem muitas curvas.

O desastre ocorre por volta das 4h. Entre os mortos no acidente estão duas crianças de 1, e 3 anos. Segundo as investigações, o ônibus pertenceria à empresa MJ Turismo, que não tinha autorização para o transporte de passageiros no trecho.

O motorista prestou depoimento e foi encaminhado à presídio da região. Salinas tem cerca de 45 mil habitantes e fica a 640 quilômetros de distância de Belo Horizonte.