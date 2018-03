Motorista deve evitar pegar estrada após as 14 h O paulistano que antecipou para ontem a volta do feriado de Tiradentes (comemorado hoje) encontrou pouco movimento e fugiu da chuva no litoral. O movimento maior ficou mesmo para hoje, quando a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, espera que entre 240 mil e 310 mil veículos retornem a São Paulo. Das 10 horas de hoje à 1 hora de amanhã, os motoristas que saem da Baixada Santista terão as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta para voltar à capital. Pelo sistema Anhangüera-Bandeirantes devem circular 270 mil veículos na volta do feriado. A maior concentração deve ocorrer entre 16 horas e 22 horas de hoje. Das 14 horas às 22 horas, caminhões que vão rumo à capital só poderão utilizar a Anhangüera no trecho entre Jundiaí e São Paulo. Nas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, apesar da chuva, o domingo foi calmo, e o movimento da volta também deve se concentrar hoje. A concessionária Viaoeste prevê que 425 mil veículos usem as rodovias durante todo o feriado, 190 mil só no dia de hoje. O horário de pico deve ser entre entre as 14 horas e 23 horas, e o motorista deve evitar chegar a São Paulo nesse horário. Na Castello Branco, o tráfego de caminhões está proibido no horário de pico. A NovaDutra, empresa que administra a Via Dutra, estima que 190 mil veículos tenham cruzado pela rodovia, saindo de São Paulo, no feriado, e que a maioria retorne entre hoje e amanhã. Hoje, no horário de pico, das 16 horas às 21 horas, o movimento deve ser de 7 mil veículos por hora. Amanhã, entre as 6 horas e 10 horas, são esperados 7,5 mil veículos por hora na Dutra. PROGRAME-SE Abrem: Feiras livres Hospitais AMAs Parques (exceto o Parque da Luz) CEUs Fecham: Bancos Poupatempo Procon Correios Mercados (exceto o Mercadão Central e o Kinjo Yamato, que ficarão abertos das 6h às 18h) Sacolões UBSs Bibliotecas Suspenso Rodízio