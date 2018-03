Motorista do governo é assassinado em assalto O motorista Ronaldo de Souza, do departamento de Comunicação do governo, foi morto num assalto ontem à noite, no Rio. Ele voltava de uma inauguração feita pelo governador, Sérgio Cabral, quando foi abordado por dois homens na Avenida Martin Luther King, no subúrbio. A repórter que estava com ele nada sofreu. Os criminosos fugiram.