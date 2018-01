Motorista é baleado e atropela duas crianças Baleado, um homem de 35 anos atropelou, com um Palio cinza, dois adolescentes, no início da tarde de ontem, na Rua Francisco Soares, no Parque Regina, zona sul de São Paulo. Após o acidente, o motorista foi socorrido, mas morreu a caminho do Hospital do Campo Limpo. Os jovens foram atendidos no pronto-socorro do M?Boi Mirim. A menina, de 14, teve alta no fim da tarde. O garoto, de 12, seguia em observação à noite, mas passava bem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Eduardo Souza Melo foi alvejado por três tiros quando passava pela rua. Ferido no tórax, no abdome e no braço esquerdo, perdeu o controle do carro e atingiu as vítimas, que saíam da escola. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o motorista já havia sido levado para o hospital. Nenhum suspeito de efetuar os disparos foi identificado. O caso foi registrado no 37º Distrito Policial (Campo Limpo) e deve ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).