Motorista é perseguido e morto na Via Dutra em Guarulhos

O motorista Edson Jose Pereira, 41 anos, ao volante de Peugeot vermelho, placas DFF 4225/Guarulhos, foi perseguido e morto a tiros, por volta das 21 horas desta segunda-feira, 14, na pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 212, no bairro Parque Cidade Alvorada, o mesmo onde morava, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.

Segundo testemunhas, o autor dos disparos pilotava uma moto escura e, após alcançar o carro de Pereira, disparou pelo menos quatro vezes, atingindo-o no pescoço e na cabeça. Ferida, a vítima perdeu o controle do carro e bateu contra um barranco. Uma equipe de resgate foi acionada e, ao chegar no local, constatou a morte do motorista, cujo corpo foi retirado do carro segundos antes do Peugeot se incendiar. O atirador segue foragido.

Uma moto preta Yamaha Fazer teria sido abandonada e foi encontrada pela polícia 3,5 quilômetros a frente do local do crime. O dono da moto, que não tem queixa de roubo, não havia sido localizado até o final da madrugada desta terça-feira, 15. Testemunhas não souberam descrever marca nem modelo da moto utilizada pelo atirador. Nada teria sido levado de Pereira. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Guarulhos.