Motorista é preso com 21 kg de crack escondido em tanque de combustível no Paraná

SÃO PAULO - Um motorista de 29 anos foi preso com 21 kg de crack em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná, na noite de quinta-feira. O entorpecente estava escondido no tanque de combustível do veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação feita em conjunto com a Polícia Federal abordou o carro na altura do km 714 da BR-277. O preso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal do município.