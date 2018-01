Motorista é preso por homicídio doloso Ao receber alta do hospital, o motorista Rosinei Ferrari foi para o presídio de Descanso (SC). Ele é acusado de homicídio doloso eventual (onde não há intenção de matar, mas assume-se o risco) por atropelar 16 pessoas há dois meses na BR-282. Seu caminhão, com 20% dos freios, invadiu a área de um acidente acontecido duas horas antes. No total, 27 morreram.