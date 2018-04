Motorista embriagado invade creche e deixa 7 crianças feridas em SC

SÃO PAULO - Uma caminhonete invadiu uma sala de aula de uma creche em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e deixou ao menos sete crianças feridas - duas delas em estado grave - na tarde desta terça-feira, 24. De acordo com a Polícia Militar, o motorista, de 53 anos, estava embriagado e foi preso em flagrante. Nesta quarta-feira, 25, a escola suspendeu as aulas por uma semana.

+++ Temer sanciona lei que aumenta pena para motorista embriagado

O caso aconteceu por volta das 16h40 no Centro de Educação Infantil (CEI) Municipal Pequenos Heróis, que atende crianças de 4 a 6 anos. Segundo a PM, o condutor de um Chevrolet Montana preto colidiu na creche após ter perdido o controle da direção na Rua Quilombo, no bairro Efapi, próximo ao Colégio Municipal Diogo Alves da Silva. O veículo só parou ao bater em uma mureta e no vidro da sala de aula.

+++ Motorista embriagado atropela cinco na Rua Augusta

Sete crianças feridas foram socorridas e levadas ao Hospital Materno-Infantil. Dessas sete, duas estavam em estado grave e foram encaminhadas ao Hospital Regional do Oeste pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A previsão de retorno das aulas é dia 2 de maio. O objetivo do fechamento da creche é avaliar a estrutura do local onde são atendidas 80 crianças de maternal e pré-escola.

+++ Motorista embriagado e sem CNH é preso após atropelar e matar ciclistas

A PM afirmou ainda que outros sete alunos da creche foram conduzidos pelos pais à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Efapi e estão bem.

Segundo o último boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 25, às 10 horas pelo Hospital Regional do Oeste em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, duas crianças de 5 anos e 5 anos e meio, respectivamente, um menino que teve traumatismo craniano e uma menina que teve hemorragia, permanecem internadas na UTI do Hospital Regional do Oeste. Segundo os médicos “os pacientes estão estáveis e apresentam evolução positiva”. Um novo boletim médico será divulgado nesta quinta feira, 26, às 10 horas.

Outras 4 crianças que haviam sido encaminhadas ao Hospital da Criança Augusta Muller Bohner na cidade, já receberam alta, a ultima, foi liberada por volta das 4 horas desta madrugada.

Bafômetro

O teste do bafômetro constatou embriaguez. O motorista foi detido e levado à Central de Plantão Policial.

Em depoimento, ao delegado responsável pelo caso, João Luiz Miotto da 2º delegacia de Policia de Chapeco, o motorista do veiculo, declarou que havia bebido apenas uma cerveja durante o almoço, que perdeu o controle do veiculo e acabou invadindo a creche.

Segundo o delegado, o teste do bafômetro apontou um volume três vezes acima do permitido (0,94mg), por isso foi representada pela prisão preventiva do motorista de 53 anos que deve passar por uma audiência de custodia ainda hoje. A Justiça deve decidir se ele vai ou não responder o processo em liberdade. Por enquanto, ele continua preso na Central de Policia em Chapecó.