Motorista encontra 45 km de engarrafamento na BR-101/SC

SÃO PAULO - A BR-101/SC tem 45 km de congestionamento entre os municípios de Itajaí e Itapema, na pista sentido Curitiba, neste domingo, 1º, devido ao excesso de veículos. Há lentidão entre o km 111 e o km 156. Na pista sentido Palhoça, o tráfego flui sem retenção.

A BR-376/PR tem a faixa 2 e o acostamento da pista sentido Curitiba bloqueados no km 638, na região de Tijucas do Sul, devido a um acidente. O tráfego segue carregado do km 633 ao km 638 pela faixa 1. Equipes da concessionária Autopista Litoral Sul trabalham na remoção dos veículos e liberação total da via. Na pista sentido Palhoça não há retenções. Há neblina e garoa em alguns trechos da BR-376/PR.