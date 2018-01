Motorista encontra dificuldades para deixar o litoral sul Os motoristas que estão deixando o litoral sul com destino ao Sistema Anchieta-Imigrantes encontram muita lentidão em diversos trechos entre os km 323, em Itanhaém, e 292, em Praia Grande, da Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-55). Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem, não há acidentes graves, apenas excesso de veículos. As Rodovias dos Tamoios e Mogi-Bertioga têm apenas o trânsito acima do normal. Na Rodovia dos Bandeirantes há lentidão entre os km 33 e 28, em Caieiras, na Grande São Paulo, em direção a capital, também pelo grande número de veículos.