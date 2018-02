Motorista encontra trânsito nas rodovias estaduais litorâneas

O motorista encontra tráfego intenso nas rodovias estaduais litorâneas, neste sábado, 20. O fluxo de veículos provoca lentidão na Rodovia Rio-Santos (BR-101), no trecho da Riviera de São Lourenço, em Bertioga; Trânsito também na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido São Vicente e na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na região de Caraguatatuba. Veja também: Rodízio em SP será suspenso a partir da véspera de Natal Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Seguro obrigatório de carros e motos sobe Para a Polícia Rodoviária, os pontos de lentidão eram previstos devido ao número maior de veículos, que seguem para o litoral nesta época do ano. Dutra Quem viaja para o Rio de Janeiro ou para São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra enfrenta na tarde deste sábado, 20, alguns trechos de congestionamento nas regiões de São José dos Campos (SP), de Nova Iguaçu (RJ) e na chegada da capital fluminense. Segundo a Nova Dutra, administradora da rodovia, não houve nenhum acidente neste sábado que antecede o Natal. O motivo seria apenas o excesso de veículos. Apesar do tempo e visibilidade bons, logo ao sair do Rio de Janeiro, o motorista encontra um engarrafamento. No sentido RJ-SP, o primeiro trecho de congestionamento ocorre entre os kms 164 e 168. Nesse mesmo sentido, na região de São José dos Campos, o trânsito encontra-se complicado devido a obras de pintura de faixa em uma das pistas da rodovia. A pista parcialmente interditada somada ao excesso de veículos provoca congestionamento entre os kms 150 e 158. No sentido SP-RJ, o trânsito ocorre entre os kms 175 e 171, em Nova Iguaçu. Apesar da boa visibilidade, o tempo encontra-se encoberto na região. (Com Yolanda Fordelone, da Agência Estado)