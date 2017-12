Motorista enfrenta congestionamentos para deixar SP O paulistano já começa a enfrentar dificuldades para sair da cidade, principalmente nas vias que dão acesso às rodovias. A previsão da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é que mais de 1 milhão de veículos deixem São Paulo entre hoje e amanhã, feriado de Corpus Christi. A recomendação da CET é que os motoristas evitem viajar hoje até às 22h e entre 8h e meio dia de amanhã. A CET registrou 126 quilômetros de congestionamento às 18h30, índice alto para este horário. Um dos piores corredores de tráfego neste início de noite é a Marginal Tietê, no sentido Lapa-Penha, entre o Cebolão, na zona oeste, e a Ponte das Bandeiras, na zona norte. Na Marginal Pinheiros, o congestionamento ocorre no sentido Santo Amaro-Jaguaré, entre as Pontes Ari Torres e Eusébio Matoso. A Avenida dos Bandeirantes, utilizada por milhares de motoristas que pretendem chegar a Rodovia dos Imigrantes, tem trânsito lento entre a Marginal do Pinheiros e a Rua João Carlos Malé. Também há congestionamentos na Avenida Paulista, no sentido Paraíso-Consolação, que está toda praticamente parada, e nas Avenidas 9 de Julho, 23 de Maio e Rubem Berta, nos dois sentidos. Estradas O movimento das estradas, no entanto, está tranquilo por enquanto. A Polícia Rodoviária Federal informa que as rodovias federais que cortam o estado de São Paulo apresentam tráfego normal para este horário. A Nova Dutra diz que há 1,5 quilômetro de lentidão na altura do quilômetro 219, em Guarulhos, pela pista lateral, sentido Rio-São Paulo, devido ao excesso de veículos. No sentido contrário, há 2 quilômetros de lentidão na altura do quilômetro 145, em São José dos Campos, também por causa do excesso de veículos. No sistema Anhanguera-Bandeirantes o tráfego de veículos está intenso, mas sem congestionamentos no sentido capital-interior, desde a capital até a região de Campinas. No sentido contrário, a concessionária AutoBan registra lentidão na chegada a São Paulo, causado pelo excesso de veículos na Marginal Tietê. A Viaoeste registra congestionamentos na Rodovia Castello Branco, sentido interior, entre os quilômetros 18 e 25, por excesso de veículos, e no sentido capital, entre os quilômetros 15 e 13, por causa do excesso de veículos na Marginal Tietê. A Rodovia Raposo Tavares está com trânsito normal nos dois sentidos. A Dersa informa que o trânsito também é normal no Rodoanel e nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Dom Pedro I. Já a Ecovias informa que o movimento é intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes, mas sem causar grandes problemas aos usuários. Na contagem entre 17h e 18h passaram pelos pedágios das rodovias 4,3 mil veículos, com média de 71 por minuto. O pico do movimento hoje foi entre 16h e 17h, com a passagem de 4,7 mil veículos, média de 78 por minuto. A Ecovias prevê a descida de 150 mil a 240 mil veículos para a baixada neste feriado prolongado, dependendo das condições do tempo. A Ecovias não prevê congestionamento em nenhum dos dias.