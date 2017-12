Motorista enfrenta lentidão em três rodovias de SP

Três estradas paulistas apresentavam pontos de lentidão, por volta das 18 horas deste domingo, 1º de julho. O motorista que seguia pela Presidente Dutra para São Paulo enfrentava congestionamento entre os km 204 e 208, em Arujá. A Fernão Dias registrava morosidade do km 56 ao 57, em Mairiporã. Nesses dois casos, o tráfego estava ruim por causa do excesso de veículos. Na altura do km 50 da Castello Branco, em Araçariguama, houve um atropelamento por volta das 18 horas, segundo a Viaoeste, administradora da via. A vítima ficou levemente ferida. Apesar de nenhuma faixa da pista ter sido interditada, às 18h30, o tráfego estava congestionado entre os km 55 e 51, no sentido da Capital Paulista. Em Campos do Jordão, o tráfego estava intenso na saída cidade pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, mas não havia pontos de parada, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. No Rodoanel Mário Covas e nas rodovias Ayrton Senna, Anchieta, Anhangüera, Bandeirantes, Imigrantes, Régis Bittencourt e Raposo Tavares o movimento era normal.