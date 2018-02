Motorista enfrenta lentidão na chegada à capital paulista O motorista que chegava à capital paulista pelas principais estradas que ligam São Paulo ao interior e litoral do Estado enfrentavam trânsito carregado na manhã desta segunda-feira, 9. Segundo a Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista que volta para a capital depois da Semana Santa enfrentava, durante a manhã, movimento tranqüilo nas duas rodovias. O sistema operava com cinco faixas reservadas para os motoristas que sobem a serra e outras cinco para quem tem a Baixada Santista como destino. A visibilidade era total para o motorista nas duas rodovias. No Sistema Anhangüera-Bandeirantes, de acordo com a AutoBAN - concessionária responsável pelo sistema -, o tráfego era normal tanto no sentido interior como na chegada à capital. A Rodovia Castelo Branco tinha trânsito lento, com paradas, do quilômetro 20 ao quilômetro 22, no sentido interior do Estado. Segundo a ViaOeste, concessionária responsável pelo sistema, o trânsito era ruim devido a um acidente na pista. Já a Rodovia Raposo Tavares apresentava situação tranqüila no trecho de Cotia a Araçoiaba da Serra. Dutra Os motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra enfrentavam trânsito carregado no sentido São Paulo-Rio. Segundo a NovaDutra, concessionária responsável pela estrada, existiam três pontos de lentidão na rodovia devido ao excesso de veículos: do quilômetro 219 ao 221; do quilômetro 230 ao 231; do quilômetro 227 ao 229. Na região de Guarulhos, no sentido Rio de Janeiro, o motorista enfrentava lentidão do quilômetro 221 ao 219 devido, também, por causa do excesso de veículos. O trânsito está congestionado dos quilômetro 142 ao 137, para o motorista que seguia em direção à capital por causa de um acidente na pista. No Rio de Janeiro, o tráfego foi interrompido na Serra das Araras, no quilômetro 227 devido a um acidente. As rodovias sob concessão da Dersa tinham trânsito normal. Na chegada à São Paulo pela Rodovia Ayrton Senna/ Carvalho Pinto, o motorista enfrentava congestionamento por causa do trânsito lento na Marginal do Tietê. Acidentes O número de acidentes no feriado de Páscoa nas estradas estaduais chegou a 1.020 neste ano, um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2006, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Entre mortos e feridos foram 604, crescimento de 2,7% em relação a 2006. Morreram 36 pessoas nos 1.020 acidentes, o mesmo número de mortos registrado no ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária, a causa da grande maioria dos acidentes ocorridos nos 24 mil quilômetros de estradas estaduais em São Paulo foi a imprudência dos motoristas.