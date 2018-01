Motorista enfrenta quatro pontos de lentidão na Via Dutra O motorista que passava pela Rodovia Presidente Dutra enfrentava quatro pontos de lentidão na manhã desta quarta-feira. Dois no Estado de São Paulo, na pista marginal, do quilômetro 213 ao 222, na região de Guarulhos; e em São José dos Campos, entre os quilômetros 146 e 147. Ambos no sentido São Paulo. A Dutra também registrava trechos de congestionamento do quilômetro 171 ao 175, em Belford Roxo, e do quilômetro 164 ao 165, já no Rio de Janeiro. Às 6h46, uma pista foi bloqueada após um caminhão bater em um barranco, sem deixar vítimas. A interdição provocava tráfego lento entre os quilômetros 223 e 225, sentido Rio. Porém, o trânsito foi considerado normal a partir das 8h50.