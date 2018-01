Motorista enfrenta seis pontos de lentidão na Via Dutra A Rodovia Presidente Dutra registrava seis pontos de lentidão às 8h30 desta quarta-feira, nos trechos Rio e São Paulo. Cinco deles por conta do excesso de veículos. Duas extensões de tráfego pesado eram na região de Guarulhos: na pista expressa, do quilômetro 218 ao 221, sentido capital; e do quilômetro 220 ao 223, sentido Rio de Janeiro. Na chegada a São Paulo a rodovia tinha congestionamento entre os quilômetros 230 e 231, na pista expressa. Em São José dos Campos, interior do Estado, o motorista deparava-se com paradas do quilômetro 147 e 153, no sentido Rio de Janeiro, em razão de obras na pista. No trecho em que a Dutra corta o Rio de Janeiro, passar entre os quilômetros 163 e 164 exigia paciência, tanto no sentido Rio, quanto no São Paulo, havia lentidão. Ainda no sentido Rio, em Nova Iguaçu, havia tráfego pesado entre os quilômetros 171 e 177. Interdição As fortes chuvas que atingiram várias partes do Estado de São Paulo nos últimos dias comprometeram a estrutura de um viaduto localizado na altura do quilômetro 149 da Via Dutra, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A chuva de terça-feira teria rompido uma adutora da Sabesp formando uma cratera na avenida que passa sob o viaduto, construído em 1940. Por causa da suspeita de que a cratera tenha abalado a estrutura do viaduto, a pista central da rodovia foi interditada em ambos os sentidos entre os quilômetros 149 e 151. A interdição, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi feita à 1h da madrugada desta quarta-feira e será por tempo indeterminado. Às 6h45 desta manha, o motorista não encontrava problemas no tráfego na região, mas a previsão da Polícia Rodoviária é de que interdição cause um longo congestionamento no decorrer desta quarta-feira.