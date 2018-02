Motorista enfrenta trânsito lento na chegada a São Paulo A manhã desta segunda-feira, 16, registrava trânsito intenso na chegada a capital paulista pelas principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral. A Rodovia Presidente Dutra apresentava trânsito carregado no sentido São Paulo. Segundo a NovaDutra, concessionária responsável pela estrada, o excesso de veículos era o principal motivo de congestionamento na rodovia. No sentido capital, a Dutra também tinha trânsito ruim, na pista expressa, do km 229 ao 231. Na região de Guarulhos, também no pista marginal do sentido capital, a lentidão se estendia do km 216 ao 221. O trânsito também era ruim no Rio de Janeiro, onde o excesso de veículos na Dutra deixava três pontos de lentidão: do km 173 ao 171; nas pistas marginal e expressa da rodovia do km 165 ao 163. Os motoristas que passavam pela Rodovia Castelo Branco enfrentavam tráfego lento, com paradas, no sentido capital, do km 15 ao 12, devido ao congestionamento na Marginal do Tietê. Segundo a ViaOeste, concessionária responsável pelo sistema, o trânsito também era ruim na pista marginal da rodovia, do km 20 ao 22, no sentido interior de São Paulo. Da capital a Itu, o motorista enfrentava trânsito tranqüilo na Castelo. Já na Rodovia Raposo Tavares o trânsito era normal na manhã desta segunda-feira. Litoral Já o motorista que seguia em direção ao litoral, segundo a Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, enfrentava lentidão na altura do km 63 da Anchieta devido a obras na pista. Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego era normal e a visibilidade era boa.