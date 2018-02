Motorista enfrenta trânsito tranqüilo nas estradas paulistas Os motoristas que decidiram voltar a São Paulo na manhã desta quarta-feira, 21, enfrentavam trânsito tranqüilo nas principais rodovias do Estado. As estradas que ligam a cidade ao litoral, ao interior e ao outros Estados não tinham congestionamento, apesar do grande número de veículos. Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a situação era tranqüila. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o movimento na Imigrantes era normal por volta das 10h30 desta quarta-feira. Os motoristas que pegaram a estrada para voltar à capital, vindos do litoral paulista, não enfrentavam congestionamento. O Sistema Anchieta-Imigrantes estava operando no esquema 4x6, quando a descida é feita pelas duas pistas da via Anchieta e o retorno a São Paulo é feito pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes. Dos 514 mil veículos que viajaram para o litoral neste carnaval, 448 mil já retornaram. Nas rodovias dos Tamoios, na Oswaldo Cruz, na Mogi-Bertioga, na Rio-Santos, no trecho próximo à Riviera de são Lourenço, e na Padre Manoel da Nóbrega, perto do entroncamento com a Imigrantes, o trânsito também era intenso, mas não havia pontos de congestionamento. As estradas que ligam a cidade de São Paulo ao interior do Estado também não apresentavam problemas. Era tranqüilo, mas intenso, o trânsito de veículos nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e na Raposo Tavares. Já a Castelo Branco apresentava lentidão entre os Kms 27 e 25; a pista no sentido interior tinha trânsito normal. Esta matéria foi atualizada às 11h50 para acréscimo de informações.