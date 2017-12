Motorista invade entrada principal do Ministério da Fazenda

Um motorista dirigindo uma caminhonete invadiu, na manhã desta segunda-feira, a portaria central do Ministério da Fazenda, em Brasília. O homem foi preso em flagrante e levado à Polícia Federal. Segundo a Polícia Militar, o motorista é auditor fiscal da Receita Federal em Londrina, no Paraná.

O motorista alegou à Polícia que acelerou em direção ao prédio porque sofre com problemas mentais. Mais tarde, porém, ele disse ter "motivações políticas" e que invadiu o ministério por "não gostar do PT". Apesar do excesso de vidros quebrados, ninguém ficou ferido.

A área por onde entram os funcionários está isolada e passa por perícia da Polícia Federal.