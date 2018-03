Motorista morre em acidente após bater contra ônibus e fugir no Rio

SÃO PAULO - Um motorista morreu nesta madrugada após entrar na contramão na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, e bater de frente contra um ônibus. O Corpo de Bombeiros informou que ele estaria fugindo, no sentido Praça da Bandeira, depois de atropelar e matar um pedestre nas proximidades, por volta das 5 horas.

O motorista do veículo chegou a ser levado para o hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. A colisão deixou 16 passageiros com ferimentos sem gravidade. Eles foram encaminhados para prontos-socorros da região.