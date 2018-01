Motorista morre na contramão de rodovia Mais um motorista morreu ao trafegar na contramão. Só este ano, já são oito casos semelhantes no Estado de São Paulo. Na noite de sexta-feira, José Demontie Maia, de 50 anos, morreu ao colidir de frente com um caminhão. Ele dirigia sua Belina branca na contramão da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Birigüi, interior de São Paulo. O motorista do caminhão, Valter da Silva, de 41 anos, não sofreu nenhum ferimento. O condutor da Belina morreu no local.