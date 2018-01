Motorista na contramão atinge ônibus na Baixada Fluminense

Atualizado às 10h14.

RIO - Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um carro, por volta das 6h desta quinta-feira, 28, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Renato Borges Costa de Farias, 29 anos, dirigia um Fox branco na contramão do viaduto de Mesquita, na Avenida Getúlio de Moura, quando bateu de frente com o ônibus da empresa Nilopolitano. Por causa da força da colisão, o ônibus invadiu uma oficina. Farias morreu no local.

O motorista Sebastião L. Filho, de 55 anos, e a cobradora Simone Santos P. Guedes, 40, foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Patrícia B. de Oliveira, 26, Marcelo L. dos Santos, 25 e Felipe P. de Araújo, 21, foram atendidos pelos bombeiros do quartel de Nilópolis e liberados no local. O caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita) como homicídio e lesão corporal.