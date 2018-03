Motorista que retorna a São Paulo encontra tráfego lento na Imigrantes

SÃO PAULO - A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na manhã desta segunda-feira, 3, em São Vicente, na região de semáforos, do km 70 ao 65, sentido São Paulo. No planalto, o tráfego é lento na Imigrantes do km 16 ao 15, na saída de Diadema.

A Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão na saída de Praia Grande do km 292 ao 289, sentido São Paulo, também por excesso de veículos. Na descida de serra o motorista encontra morosidade na Via Anchieta, na altura do km 40.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em 2x8 (operação subida), com descida apenas pela pista sul da Anchieta e subida pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta.

Na última hora, 2.311 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 5.885 retornaram a São Paulo. Desde 0 hora do dia 28, 525 mil veículos utilizaram o sistema em direção à Baixada Santista. No sentido contrário, foram registrados 467 mil veículos. A expectativa de tráfego da concessionária Ecovias é de 480 a 680 mil veículos utilizem o SAI em direção ao litoral nesse feriado de ano novo. A contagem termina hoje.