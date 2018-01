Motorista que transportava imigrantes ilegais é preso A Polícia Federal prendeu, na última terça-feira, o motorista G.A.A., de 49 anos, conduzindo um ônibus da empresa Aruama Turismo com 38 estrangeiros sem documentação legal. O grupo, que contava ainda com sete brasileiros, partiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e foi abordado na proximidade dos municípios de Sertanopólis e Primeiro de Maio. O destino do ônibus era a cidade de São Paulo. O motorista responderá pelo crime de transportar para o Brasil estrangeiro sem documentação legal e os estrangeiros foram notificados a deixar o país em um prazo máximo de 3 dias.