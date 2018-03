Motorista sem habilitação provoca acidente com 4 mortos em MG

BELO HORIZONTE - Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão no início da manhã desta sexta-feira, 7, na BR-262, em Manhuaçu, na região mineira da Zona da Mata. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grave acidente foi provocado pelo condutor do automóvel Voyage, que não possuía habilitação e estaria dirigindo embriagado.

Por volta de 6h30, na altura do quilômetro 34 da rodovia, o Voyage, que seguia com sete ocupantes, fez uma ultrapassagem forçada, invadiu a contramão e bateu na lateral de um Fiat Uno. Depois de rodar na pista, o carro colidiu frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário.

O motorista do Voyage, identificado como Cléber Rodrigues Rosa, de 32 anos, e dois passageiros - um jovem de 21 anos e uma mulher de 35 - morreram no local. Outro ocupante do veículo chegou a ser socorrido, mas morreu antes de receber atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo a PRF, o condutor e os passageiros do Voyage estavam em um bar da região momentos antes do acidente. Os outros três ocupantes sofreram lesões graves. O motorista do Uno ficou levemente ferido e também foi levado para a unidade de atendimento.

Por causa do acidente, a BR ficou fechada nos dois sentidos durante cerca de duas horas. Os corpos dos mortos foram encaminhados para o necrotério do Hospital César Leite, em Manhuaçu.