Motoristas de ônibus não entram em greve nesta 5ªF Os motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista não vão entrar em greve nesta quinta-feira. Eles vão esperar o julgamento do dissídio da categoria, que está marcado para a próxima sexta-feira, às 15 horas. Os trabalhadores continuam reunidos nesta quarta-feira à noite, em assembléia na sede do sindicato, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, mas já tomaram essa decisão.