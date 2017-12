Motoristas e cobradores de ônibus decidem paralisação de 24 horas no Rio

Atualizada às 19h45

RIO - Motoristas e cobradores de ônibus do Rio de Janeiro decidiram fazer uma paralisação por 24 horas, da 0h à meia-noite desta quarta-feira. A decisão foi tomada por um grupo de aproximadamente 100 motoristas e cobradores dissidentes do sindicato, que se reuniram nas imediações da igreja da Candelária, no centro do Rio, por volta das 18 horas desta terça.

Eles afirmam que manterão 30% dos ônibus circulando, como exige a Justiça, e planejam fazer nova assembleia na próxima sexta-feira, quando será discutida uma greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira, dia 2.

Segundo os grevistas, a paralisação da categoria também vai se estender a profissionais de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os grevistas do Rio querem reajuste salarial de 40% e cesta básica de R$ 400, entre outros benefícios. O sindicato da categoria firmou acordo com os patrões que rendeu 10% de aumento e cesta básica de R$ 140.

O grupo que não concordou com esse acordo já promoveu duas outras paralisações, uma de 24 horas em 8 de maio e outra, de 48 horas, nos dias 13 e 14. Nessas duas paralisações, mais de 700 ônibus foram parcialmente depredados, segundo o sindicato patronal. Os problemas mais graves foram registrados nas zonas oeste e norte da cidade.

Nesta terça, antes da assembleia, motoristas e cobradores se reuniram no Ministério Público do Trabalho, mas novamente não houve acordo. Após decidirem pela paralisação, o grupo seguiu em passeata pela avenida Presidente Vargas, em direção à Prefeitura do Rio. Não houve confrontos.

Durante a assembleia, um representante do sindicato da categoria chegou a ser convidado para discursar. Mas ele não quis se pronunciar e então foi expulso da reunião. Sob vaias, saiu escoltado por policiais.