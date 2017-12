Motoristas e cobradores de ônibus fazem greve em Natal

SÃO PAULO - Motoristas de ônibus e cobradores entraram em greve, nesta segunda-feira, 23, em Natal, Rio Grande do Norte, reivindicando aumento salarial. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), 30% da frota composta por 647 veículos circula normalmente.

A greve é por tempo indeterminado. Na manhã desta segunda-feira, os passageiros encontraram os pontos de ônibus lotados e demoraram para conseguir embarcar.

Os grevistas pedem reajuste no salário-base e aumento do vale-alimentação. Uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho(TRT) será feita na quarta-feira, 25, às 14 horas, para tentar um acordo. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Norte (Sintro-RN) estarão presentes no encontro.