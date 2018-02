Motoristas e cobradores fazem paralisação na zona oeste Motoristas e cobradores de ônibus da Viação Transpass, que opera linhas na zona oeste de São Paulo, fizeram uma paralisação durante a madrugada desta segunda-feira. Os funcionários reivindicavam o não desconto de multas de trânsito nos salários e a readmissão de colegas demitidos. De acordo com a SPTrans, empresa que administra o transporte coletivo na capital paulista, os trabalhadores só retomaram as atividades por volta das 6h10. Houve um acordo entre representantes da empresa, que possui 345 carros, e os funcionários, assim, as operações foram normalizadas.