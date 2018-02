Motoristas enfrentam alagamento e lentidão na volta a SP As pistas centrais da Rodovia Anchieta estavam bloqueadas entre os quilômetros 10 e 14, por volta das 18 horas desta terça-feira, 20, de carnaval, por conta do transbordamento do Ribeirão dos Couros. O tráfego estava sendo desviado para a pista marginal e o motorista que retornava à capital enfrentava cerca de 1 quilômetro de engarrafamento na altura do km 14. Por volta das 18 horas, na Imigrantes, o tráfego estava lento entre os kms 28 e 32, no trecho de planalto, e na altura do km 52, na serra, onde um veículo estava quebrado. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, na última hora, 7.387 veículos subiram a serra em direção à capital paulista. Dos 506 mil veículos que desceram a serra rumo à Baixada Santista neste carnaval, 355 mil já retornaram à São Paulo. Chuva A chuva forte que caiu sobre São Paulo provocou outros dois pontos de alagamento na cidade, ambos intransitáveis. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), por volta das 17h30, os motoristas estavam impedidos de trafegar pela Avenida das Nações Unidas, nos dois sentidos, na altura da Rua Jaime de Oliveira Souza; e pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, em ambos os sentidos, junto à Avenida Salim Farah Maluf. As zona sul, oeste, leste, sudeste e a Marginal do Pinheiros permanecem em estado de atenção por conta dos riscos de alagamentos. Estradas Na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, o motorista também enfrentava lentidão entre os quilômetros 369 e 373, entre Miracatu e Juquitiba, por causa do excesso de veículos. Nas outras estradas paulistas, por volta das 18 horas, o tráfego era intenso, porém não havia registros de congestionamentos. Já os motoristas que retornavam do interior do Estado não encontraram dificuldades. As rodovias Raposo Tavares e Castello Branco ainda registravam movimentação tranqüila, sem pontos de retenção, o mesmo acontecendo no complexo Anhangüera-Bandeirantes. A situação já era complicada na rodovia Régis Bittencourt, na região entre Miracatu e Juquitiba, onde a pista passa a ser única. O congestionamento estava entre os kms 369 e 372.