Motoristas enfrentam congestionamentos nas estradas paulistas O motorista que trafega pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no início da noite desta segunda-feira, 28, enfrenta congestionamento entre os quilômetros 217 e 221, na região de Guarulhos, pela pista lateral, devido ao excesso de veículos. No sentido contrário da via, há lentidão entre os quilômetros 218 e 221, na mesma região, mas pela pista expressa, também por conta do grande número de veículos que circulam pelo local, de acordo com a Nova Dutra, que administra a estrada. Na pista marginal da Rodovia Castelo Branco, sentido capital paulista, o trânsito está carregado entre os quilômetros 21 e 23, na região de Barueri. Ainda neste sentido, mas pela via expressa, a morosidade é de um quilômetro, na altura do 25, na mesma região. Os dois trechos estão complicados devido ao excesso de veículos, segundo informou a ViaOeste, empresa que administra a estrada. A visibilidade continua bastante prejudicada no trecho de interligação e o pedágio do quilômetro 32 da Rodovia dos Imigrantes permanece fechado para a realização da Operação Comboio. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, até as 18 horas, três grupos de veículos já haviam partido da praça de pedágio escoltados. No trecho mais crítico, a visibilidade é de menos de 110 metros. O sistema opera normalmente no esquema cinco por cinco, no qual a descida é feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pista sul da Anchieta. Para o retorno à São Paulo, o motorista utiliza as pistas norte das duas estradas. Nas outras rodovias que cortam o município de São Paulo, o tráfego flui normalmente. Acidente Um carro capotou na altura do quilômetro 41 da Rodovia Ayrton Sena, sentido São Paulo, na região de Itaquaquecetuba, no fim da tarde desta segunda-feira, deixando uma pessoa presa nas ferragens. De acordo com o Desenvolvimento Rodoviário S.A, o acidente aconteceu por volta das 17h30 e o veículo ocupa as faixas 1 e 2 da pista. O trânsito flui normalmente pela faixa 3 e pelo acostamento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.